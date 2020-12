Teams play basketball games before the break

Area basketball teams took part in different games over the past few weeks.

December 3

Boys

Burlington 85, Waynoka 57

B 21 21 22 21 – 64

W 14 5 17 21 – 45

BHS: Smith, 25; Whittet, 19; P. Allen, 18; Paschall, 14; Peffly, 7; W. Allen, 2.

December 8

Girls

C-Douglas 64, A-Cleo 45

C 21 22 11 10 – 64

A 11 12 11 11 – 45

ACHS: Naugle, 13; Cosper, 11; Rauch, 10; H. Noble, 4; Cunningham, 3; H. Noble, 2; Ramey, 2.

Cherokee 77, Billings 9

C 30 14 20 13 – 77

B 2 2 1 4 – 9

CHS: Leslie, 17; Hensley, 10; Wilhite, 9; Guffy, 6; Heim, 6; Alvarez, 5; Solis, 4; Eshleman, 4; Goodwin, 4; Schanbacher, 4; Wheeler, 4; Hall, 2; Herrera, 2.

Boys

C-Douglas 74, A-Cleo 17

C 32 20 16 6 – 74

A 2 5 3 7 – 17

ACHS: Brooks, 11; Buffalohead, 3; Ryel, 3.

Cherokee 87, Billings 12

C 26 25 18 18 – 87

B 0 2 6 4 – 12

CHS: Wyatt, 17; Roberts, 11; McHenry, 10; Roach, 8; Jantzen, 7; Green, 6; Sanborn, 5; Jackson, 4; Dewitt, 4; Leslie, 3; Ramirez, 2; Lobato, 2; Gibson, 2; Nevels, 2; Krob, 2; Koehn, 2.

Burlington 71, S. Barber 64

B 20 11 14 12 14 – 71

S 12 12 16 17 7 – 64

BHS: Paschall, 25; Smith, 15; P. Allen, 13; Peffly, 12; Cushenberry, 5.

December 10

Girls

Ringwood 64, A-Cleo 46

R 11 21 17 15 – 64

A 6 14 11 15 – 46

ACHS: Rauch, 10; Cosper, 9; Ramey, 6; Hal. Noble, 6; Cunningham, 6; Naugle, 2; Han. Noble, 1.

Cherokee 84, Mid-Moore 17

C 28 17 19 20 – 84

M 9 4 2 2 – 17

CHS: Guffy, 18; Leslie, 9; Hensley, 8; Solis, 7; Goodwin, 7; Schanbacher, 7; Wheeler, 6; Wilhite, 6; Williams, 6; Cantellay, 4; Dooley, 3; Hall, 2; Heim, 1.

Boys

Ringwood 82, A-Cleo 17

R 30 32 17 3 – 82

A 4 7 1 5 – 17

ACHS: Ryel, 7; Brooks, 7; Buffalohead, 3.

Cherokee 52, Ringwood JV 24

C 9 16 14 13 – 52

R 7 5 6 6 – 24

CHS: Jantzen, 17; Ramirez, 11; James, 8; Leslie, 7; Roberts, 5; Lobato, 2; Green, 2.

December 11

Girls

A-Cleo 57, Mid-Moore 19

A 15 13 11 18 – 57

M 4 7 3 5 – 19

ACHS: Naugle, 13; Hay Noble, 10; Cosper, 10; Han Noble, 7; Cunningham, 6; Ramey, 6; Rauch, 5.

Boys

Mid-Moore 52, A-Cleo 38

M 14 21 6 16 – 52

A 12 2 11 13 – 38

ACHS: Brooks, 36; Ryel, 2.

Cherokee 53, Coyle 44

Ch 15 16 11 11 – 87

Co 3 14 12 15 – 44

CHS: Wyatt, 20; James, 9; Jantzen, 8; Leslie, 7; Green, 6; Roach, 2; Ramirez, 1.

December 12

Girls

Cherokee 51, Dover 43

C 11 14 17 9 – 51

D 6 12 13 12 – 43

CHS: Leslie, 26; Solis, 10; Wilhite, 5; Goodwin, 5; Guffy, 3; Hall, 2.

Coyle 38, A-Cleo 33

Boys

Ringwood 31, Cherokee 30

R 4 12 10 5 – 31

C 5 11 7 7 – 30

CHS: Leslie, 11; James, 6; Roach, 6; Roberts, 3; Jantzen, 1.

December 18

Girls

Pioneer 46, Timberlake 44

P 9 13 9 15 – 46

T 8 10 12 14 – 44

THS: Seek, 22; Phillips, 13; Aldrich, 6; Gaff, 2; Zimbelman, 2.

Boys

Timberlake 57, Ringwood 44

T 11 13 22 11 – 57

R 14 9 9 12 – 44

THS: Redding, 26; Judd, 19; McCoy, 5; Brewer, 3; Pippin, 2; Schlup, 2.